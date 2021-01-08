Brezilya futbolunun yetiştirdiği önemli yıldızlardan biri olan Maicon, 39 yaşında İtalya'da dördüncü lig seviyesi olan Serie D'de Sona Calcio'ya transfer oldu. Noel öncesinden başlayan görüşmeler sonrası anlaşma resmileşti. Maicon'un 15 yaşındaki oğlu Felipe de Sona'nın akademisine katıldı.

2009-10'da Inter'in üç kupalı sezonunda en büyük pay sahibi isimlerden olan Maicon, sonrasında Manchester City ve Roma formaları da giymişti. Maicon, Brezilya Milli Takımı'nda ise 76 maça çıkmıştı.

Sona Calcio'ya attığı imza sonrası açıklamalarda bulunan Maicon, "Oğlumla birlikte İtalya'ya döndüğüm için çok mutluyum. Bir oyuncu olarak da bu yeni macera adına çok heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.