Maicon için kapı kapalı

Yeni sezon kampına katılıp katılmayacağı merak konusu olan Brezilyalı futbolcuyla ilgili olarak Fatih hoca son kararını verdi. Terim, tecrübeli stoperin mutlaka satılıp gelecek parayla da listedeki transferlerin yapılmasını istiyor. Kiralık oynadığı Al Nassr ile her konuda anlaşan Maicon ise kulüplerin kendi arasında bir çözüm bulmasını bekliyor. Sarı- Kırmızılılar bu satıştan 3.5 milyon Euro beklerken, Araplar işi bonservissiz halletmeye çalışıyor. Görüşmelerin bu hafta sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.