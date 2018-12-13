Fenerbahçe'de sezon başı profesyonel sözleşme imzalanan isimlerden biri olan Mahsun Çapkan, Spartak Trnava maçında ilk 11'de sahaya çıkacak. Peki, Yeteneği ile dikkatleri üzerine çeken Mahsun Çapkan kimdir? Kaç yaşında, hangi bölgede oynuyor? Detaylar haberimizde.

Mahsun Çapkan kimdir?

Mahsun Çapkan 8 Ekim 1999 İstanbul doğumlu. 19 yaşındaki Mahsun, 1.69 boyunda ve orta sahada görev yapıyor. Mahsun Çapkan 2014 yılından itibaren Fenerbahçe'nin alt yapısında forma giyiyor. Fenerbahçe'nin U16, U17, U19 ve U21 kategorilerinde forma giyen Mahsun Çapkan'ın Fenerbahçe ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Sezon başı sısa sürede teknik direktör Phillip Cocu'nun beğenisini kazanan 18 yaşındaki kanat oyuncusu, idmanlarda da şov yapıyordu. Bir antrenmanda 4 gol birden atan genç futbolcunun ailesiyle konuşan Cocu, "Mahsun'dan beklentimiz çok büyük. Gelişimini birlikte takip edelim" demişti.



