Mahmut Tuncer, renkli kişiliğiyle Türkiye'nin sevilen sanatçılarından biridir. İş hayatı, müzik, spor, televizyon dallarında başarılı işlere atmıştır. Türkmen soyundan gelen Mahmut Tuncer'in asıl mesleği futbolculuk olmasına rağmen sesinin güzelliği ve ayağına gelen fırsat sayesinde "türkücü" kimliğiyle tanınmasını sağlamıştır.

Mahmut Tuncer nereli?

Mahmut Tuncer, Malatya'dan Şanlıurfa'ya göç etmiş Türkmen kökenli bir ailenin çocuğudur. Ailenin altıncı çocuğu olarak 1961 yılında Şanlıurfa'da dünyaya gelmiştir. Şanlıurfa'da Karakeçili aşiretindendir.

Mahmut Tuncer kaç yaşında?

1961'de dünyaya gelen Mahmut Tuncer 2020 yılı itibariyle 59 yaşındadır.

Mahmut Tuncer hangi takımlarda oynadı?

Mahmut Tuncer her ne kadar türkücü kimliğiyle tanınsa da onun asıl mesleği futbolculuktur. Fakir bir ailenin oğlu olan Mahmut Tuncer; kısa yoldan zengin olmak için ya futbolcu ya da sanatçı olmak gerektiğini anlatıyor. Kendisinin de futbolcu olma hayali yüzünden futbolu seçtiğini söylüyor. Şanlıurfa'nın genç takımında futbola başlıyor. Şanlıurfa'nın genç ve A takımlarında futbolcu olarak oynadı.

Mahmut Tuncer nasıl sanatçı oldu?

Lise yıllarını futbolcu olarak geçiren Mahmut Tuncer'in aklında sanatçı olmak yoktu. Bir cumartesi günü maçtan çıkıp evine giderken, Urfa'nın kasetçilerinden Vehbi Öncel ile karşılaşır. Vehbi Öncel, onu evine davet eder. Evde yerel bir sanatçıya kaset yapacaklarmış. Sanatçı adayının sesi kısılınca kayıt işi yarım kalır.

Sazları gören Mahmut Tuncer, eğlence amaçlı bir iki türkü okumak ister. Mahmut Tuncer türküleri okurken Vehbi Öncel, onun sesini kayıt altına alır. Kasetin bir tarafını Mahmut Tuncer doldurmuş olur. Böylece resmi olmasa da ilk türkücülüğe ilk adım atmış olur.

11 Nisan 1979'da Şanlıurfa'nın kurtuluş şenliği kapsamında İbrahim Tatlıses, programa gelmez. Bunun üzerine Şanlıurfaspor teknik direktörü Mahmut Tuncer'in sahneye çıkmasını ister. Sahnede üstün bir performans sergileyince ünlülerin menajeri Mehmet Ali Yanıkoğlu, onu sanatçı olması için Ankara'ya davet eder. İlk anlaşmasını yapan Mahmut Tuncer, Belkıs Akkale'nin çıktığı gazinoda müziğe başlar.

Mahmut Tuncer'in sanat hayatı

Müzik hayatına Belkıs Akkale'nin arkasında başlayan Mahmut Tuncer, Belkıs Akkale'den müzik dersleri alır. 1979'da TRT'nin açtığı sınavı kazanarak, orada çalışmaya başlar. 1980'de ilk albümü olan "Uyandım Sabah İle" çalışmasını çıkarır.

En son albümünü 2015'de "Zalim Orta Dünya" ile çıkaran Mahmut Tuncer'in 20 albümü bulunuyor. Aynı zamanda besteci kimliği de bulunuyor. 80'e yakın bestesinden "Altın Dişli Hayriye"yi Zeki Müren, "Çaldığım Bağlama"yı Muazzez Ersoy seslendirmiştir.

Mahmut Tuncer'in sinema hayatı

1980'li yıllarda ünlü olan ses sanatçılarının sinema filmi çekme furyasına Mahmut Tuncer de katıldı. İlk sinema deneyimini 1981'de Milcan filmiyle yaşadı. Mahmut Tuncer'in rol aldığı filmler sırasıyla şöyledir;

1-Ağlayan Gülmedi mi? (1982)

2-Can Kurban (1983)

3- İkimiz de Sevdik (1983)

4-Feryat (1983)

5-Uç Güzel Güvercinim (1984)

6- Sensiz Yaşayamam (1985)

7- Gizli Yara (1985)

8- Kader Böyle İstedi (1986)

9- Veda Türküsü (1986)

10-Garip (1986)

11-Sevda (1986)

12-Muhteşem Urfalı (1987)

13-Vahşiler (1987)

14-Yeter (1988)

15-Yabancı (1988)

16-Mutsuzlar (1990)

17-Tel Örgü (1995)

18-Umutlara Güneş Doğsun (2005)

19-Üç Kağıtçılar (2008)

20-Sinyalciler (2017)

21-Hep Yek 3 (2019)

2015 yılında son albümünü çıkaran Mahmut Tuncer, daha ziyade sinema ve televizyon programlarına ağırlık vermeye başladı. 2018 yılına kadar Flash Tv'de Mahmut Tuncer Show programını yayınladı. Aynı adlı programıyla Kanal 7'de televizyonda boy gösteriyor. Sanatçının program başına aldığı ücret belli değildir.

Reklam filmleriyle ve evde çektiği videolarla gündemde kalan Mahmut Tuncer, "halay şampiyonu" kimliğiyle renkli kişiliğini koruyor.