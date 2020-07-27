Mahmut Tekdemir: Şükürler olsun şampiyonluk nasip oldu

Medipol Başakşehir’in takım kaptanlarından Mahmut Tekdemir, şampiyonluk kutlamasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Şampiyon oldukları için heyecanlı ve gururlu olduklarını dile getiren Mahmut Tekdemir, “16 senedir bu kulüpteyim. Burada doğdum, büyüdüm diyebilirim. O günden buraları hayal edebilir miydin derseniz, kimse hayal edemezdi. Bu gururu yaşadığım için başta başkanım olmak üzere, Okan hocama, teknik ekibe, futbolcu kardeşlerime ve sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ederim. 4 senedir bu şampiyonluk yarışının içindeydik. Bir türlü nasip olmadı, bu sene çok şükür nasip oldu bize. Şükürler olsun” ifadelerini kullandı.

“İNŞALLAH BUNDAN SONRAKİ SÜREÇTE DE AYNI ŞEKİLDE DEVAM ETTİRİRİZ”

Hafta ortasında önümüzdeki yıllarda şampiyonluklara ambargo koyabiliriz şeklinde yaptığı açıklama hatırlatılan tecrübeli futbolcu, “Neden olmasın. Sonuçta bu takım bakıldığı zaman iskeletini korumuş bir takım. Hep birlikte oynamış bir takım. İnşallah bundan sonraki süreçte de aynı şekilde devam ettiririz” şeklinde konuştu.