Mahmut Tekdemir stopere geçti

A Milli Takım’da Ozan Kabak cezası, Çağlar Söyüncü de sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayınca teknik direktör Şenol Güneş, gerçek mevki orta saha olan Mahmut Tekdemir’i bu mücadelede stopere çekti. Sırbistan mücadelesinde, Milli takımın stoper ikilisini Merih Demiral ve Mahmut Tekdemir oluşturdu. Ay-Yıldızlı ekibin maç kadrosunda Merih Demiral dışında esas mevki stoper olan başka oyuncu bulunmadı. İkinci yarıda Mahmut’u orta sahaya alan Güneş, Okay’ı stoperde oynattı.