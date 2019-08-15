Mahmut Tekdemir için yeni teklif

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Fenerbahçe’nin Mahmut Tekdemir için teklif yaptığını belirterek, “Bunu reddettik. Gönlüm, oyuncularımızın yurt dışına gitmesinden yana” demişti. Buna rağmen Fenerbahçe Mahmut konusunda geri adım atmadı. Başkan Ali Koç’un, Ersun Yanal’ın çok istediği 31 yaşındaki oyuncu için Göksel Gümüşdağ ile bizzat görüşeceği öğrenildi.