Mahkum dizisi, ilk bölümü ile 14 Aralık Salı akşamı FOX TV ekranlarında yayın hayatına başladı. Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Seray Kaya, Melike İpek Yalova ve Hayal Köseoğlu gibi isimlerin yer aldığı dizi, konusu ile de dikkat çekiyor. Dizide Cumhuriyet Savcısı Fırat Bulut’a Onur Tuna hayat veriyor. İsmail Hacıoğlu ise Savaş Yesari ve Barış Yesari karakterleriyle diziseverlerin karşısına çıkacak. Innocent Defendant dizisinin uyarlaması olarak ekrana gelen Mahkum'un yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk otururken, senaryosunu Uğraş Güneş uyarlıyor.

Mahkum dizisi oyuncuları kim, nerede çekiliyor?

Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Seray Kaya ve Melike İpek Yalova’nın üstlendiği dizide Hakan Karsak, Anıl İlter, Tugay Mercan, Hayal Köseoğlu, Muharrem Türkseven, Bülent Seyran, Furkan Kalabalık, Burcu Cavrar, Alara Bozbey, Gürberk Polat, Murat Şahan, Gökhan Tercan, Alya Sude Mazak, İlker Yağız Uysal, Nihal Koldaş, Bülent Düzgünoğlu, Mehmet Ulay ve Hakan Salınmış yer alıyor.

Mahkum dizisinin çekim yerleri hakkında henüz ayrıntılı bir bilgi bulunmasa da İstanbul'da çekimlerinin yapıldığı biliniyor.

Mahkum dizisi hangi kanalda, hangi günler yayınlanıyor?

Mahkum dizisi, her Perşembe saat 20:00'de Fox TV'de ekranlara gelecek. Konusuyla heyecan uyanduran dizinin ilk bölümü 14 Aralık Salı günü ekranlara gelse de bundan sonraki tüm yeni bölümler Perşembe günleri yayınlanacak.

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Mahkum dizisi konusu ne?

İdealist bir Cumhuriyet Savcısı olan Fırat Bulut (Onur Tuna), bir sabah uyandığında kendini cezaevinde bulur. Hiçbir şey hatırlamıyordur ve eşiyle kızını öldürmekten yargılanıyordur… Hapsedilmesinden önce araştırdığı en son dava, ülkenin en önde gelen ailelerinden olan Yesari'lerin halefleri olan ikiz kardeşlerden, Barış Yesari'nin davasıdır… Kendisine kurulan komployla bu çıkmaza düşen Fırat, masumiyetini kanıtlayabilecek midir?

Mahkum dizisi 1. bölüm özeti

Onurlu bir Cumhuriyet Savcısı olan Fırat Bulut; Türkiye’nin en güçlü ailelerinden Yesariler’in oğlu Barış Yesari’nin işlediği kadın cinayeti dosyasını üstlenir.

İşlediği cinayetin üstünü, ailesinden aldığı güçle örtmeye çalışan Barış, karşısında hiç görmediği tarzdan bir savcıyla, Fırat’la karşı karşıya gelir. Fırat tehlikesi büyüdükçe büyür, Barış iyice köşeye sıkışır.

Her ne olursa olsun dosyanın peşini bırakmayan Fırat’ın hayatı, bir gecede kabusa dönüşür. Eşi Zeynep ve kızı Nazlı ile doğum gününü kutladıkları gecenin sabahında gözünü hapishanede açar. Zeynep’in ve kızı Nazlı’nın cinayet zanlısı olarak yargılanmaktadır. Fakat Fırat geriye dönük hiçbir şey hatırlamaz…

Mahkum karakteri Fırat Bulut kimdir?

30'lu yaşlarının başında, Cumhuriyet savcısı. Hem çok iyi bir hukukçu hem de gözü kara. Cinayet soruşturmalarını titizlikle yürütürken, ailesine çok az zaman ayırabiliyor. Karısı Zeynep bu durumdan hiç memnun değil. 5 yaşına basan kızları Nazlı da babasına çok düşkün. Fırat, çalışmadığı zamanların tamamını kızına ayırıyor. Ne yaparsa yapsın, sorumluluklarını yerine getirmek, hayatı ihmal etmekten daha önemli Fırat için… Annesi ve babasını genç yaşta kaybetmiş.

Öğretmen olan karısı Zeynep'i ve kızı Nazlı'yı her şeyden çok seviyor… Benzerine az rastlanır bir savcı profili. Cübbeli ama sokaktan geldiği için insanı, memleketi tanıyor. Polisiye dizilere düşkün. Cinayet dizilerindeki katili 10. dakikada tahmin edebiliyor genelde... Zeki ve eğlenceli bir adam... Korkusuzca tüm davaların üzerine giden Fırat'ın yolu Türkiye'nin en zengin adamının oğlu Barış Yesari'yle kesiştiğinde değişecek.

Mahkum karakteri Savaş Yesari kimdir?

87'de New York'ta Amerikan pasaportu kazanarak doğdular... Forbes listesine göre Avrupa'nın en zengin 100 iş adamından birisi olan Zahit Yesari'nin tek yumurta ikizi oğulları... Zahit; küvözde ağlayana Savaş, gülene Barış ismini verdi. İlkokuldan sonra ikisi de Robert Koleji'ni kazandı. İlk senelerde Barış, Savaş'tan çok daha başarılı bir öğrenciyken, ergenlikle birlikte Barış okulun bir numaralı serserisine dönüştü. Savaş ise okulu yüksek bir ortalamayla bitirip Yale'in sınavlarını kazandı. Türkiye'nin inşaat devi Yesariler'in iki oğlu da yeni kuşak için yetişeceklerken, Barış Amerika'da üniversiteyi altıncı ayında bıraktı ve Amerika'nın en hareketli ortamlarında takılmaya başladı…

Savaş Yale'i bitirmek için gece gündüz ders çalışırken, Barış sürekli gezdi, tozdu, partiledi. Sanatla ilgilendi. Savaş o arada okulu bitirip İstanbul'a döndü ve şirketin yönetim kadrosuna katıldı. Hayat seçimlerden ibaretti ve seçimleri DNA'ları aynı olan ikiz kardeşleri bambaşka insanlara dönüştürdü... Savaş beyazsa, Barış siyahtı...

Mahkum karakteri Barış Yesari kimdir?

87'de New York'ta Amerikan pasaportu kazanarak doğdular... Forbes listesine göre Avrupa'nın en zengin 100 iş adamından birisi olan Zahit Yesari'nin tek yumurta ikizi oğulları... Zahit; küvözde ağlayana Savaş, gülene Barış ismini verdi. İlkokuldan sonra ikisi de Robert Koleji'ni kazandı. İlk senelerde Barış, Savaş'tan çok daha başarılı bir öğrenciyken, ergenlikle birlikte Barış okulun bir numaralı serserisine dönüştü. Savaş ise okulu yüksek bir ortalamayla bitirip Yale'in sınavlarını kazandı. Türkiye'nin inşaat devi Yesariler'in iki oğlu da yeni kuşak için yetişeceklerken, Barış Amerika'da üniversiteyi altıncı ayında bıraktı ve Amerika'nın en hareketli ortamlarında takılmaya başladı…

Savaş Yale'i bitirmek için gece gündüz ders çalışırken, Barış sürekli gezdi, tozdu, partiledi. Sanatla ilgilendi. Savaş o arada okulu bitirip İstanbul'a döndü ve şirketin yönetim kadrosuna katıldı. Hayat seçimlerden ibaretti ve seçimleri DNA'ları aynı olan ikiz kardeşleri bambaşka insanlara dönüştürdü... Savaş beyazsa, Barış siyahtı...

Mahkum karakteri Cemre Uysal kimdir?

30’lu yaşlarda... Ankara Hukuk Fakültesi'ni dereceyle bitirdi... Zeki, güzel ve çok hırslı... Çok çalışkan ve yıldızı yüksek bir avukat olmasına rağmen çok başarısız. Hukuk bürolarında çaylak avukat olarak başladı ama kurumsal hayata ayak uyduramadığından kovuldu. Devlet kadrosunda, kimsenin almadığı ya da almaya cesaret edemediği davaları alan bir kamu avukatı olarak çalışıyor…

Özellikle kadın ve çocuk davalarını seçiyor. Motoruyla adliyeden adliyeye koşturuyor... Henüz kazanabildiği bir dava yok... Mahkemede ikna edebildiği bir savcı ya da hakim olmadı. Fırat'ın masumiyetini kanıtlayacağı büyük duruşma en büyük davası olacak.

Mahkum karakteri Büge Yesari kimdir?

30’lu yaşlarda... Doğma büyüme İstanbullu bir cadde kızı... Babası orta ölçekli bir müteahhit, annesi ev hanımı... Bir evin tek kızı olarak ailenin de prensesi olarak büyüdü. Öğrencilikten itibaren kışları İstanbul, yazları Alaçatı bir hayat yaşadı... Zenginliği, gösterişi hep sevdi... Zehirli bir güzelliğe sahip... O kadar ki, Türkiye'nin en zengin adamının iki oğlunu da kendine aşık etti. Barış Yesari'yle bir yaz akşamında tanıştı. Şahane bir konserin ardından sabahladılar. Birbirlerine aşık oldular. Bu fırtınalı yaz aşkı, kış gelince Barış'ın bir süreliğine yurt dışına dönmesi yüzünden çatırdadı...

Büge, Barış'a çok aşıktı ama Barış evliliği düşünmüyordu. Barış ortada yokken Savaş'la tanıştı. Savaş, Büge'yle Barış'ın ilişkisini bilmiyordu. Büge, Savaş'a bakınca evlenilebilir bir Barış sureti görüyordu. Yesari Ailesi'ne girmek de onun için çok önemliydi. Büge ve Savaş, muhteşem bir düğünle evlendiler. Büge hala Barış'a aşıktı. Barış da ona... Yesariler'in bir parçası olarak kalmak hayatının tek amacına dönüştü.

Mahkum karakteri Sasha kimdir?

Barış Yesari'nin sağ kolu, her türlü işini yaptırdığı çok özel bir gangster. Cesaretinin ve zekasının getirdiği gücü hayranlık uyandıran; bu görüntüsünün altındaki duygusal kırılganlığı ise iç acıtan bir kadın. Zorlu bir çocukluk geçirdi. Annesinin erken yaşta kanserden ölümünün çok etkisinde kalıp 15 yaşında anoreksi hastalığına yakalandı ve buna rağmen hayata karşı güçlü durmak için lisedeyken kick boks öğrendi. Antalya'da doğan Sasha'nın annesi Ukraynalı, babası Türk. Annesinin ölümünden sonra evden kaçtı. Çocukluğundan beri bilgisayar başında anti sosyal bir hayatı vardı, müthiş bir hackera dönüştü.

20'li yaşlarına geldiğinde İstanbul'da suç ortamlarına girdi. Erkek arkadaşı intihar ettikten sonra tamamen değişti. Sokaklarda yatmaya, uyuşturucu kullanmaya başladı. Bir gece yarısı Beyoğlu'nda Barış Yesari onu sokakta yattığı yerden kaldırdı ve yanına aldı. O zamandan beri Barış için çalışıyor. Bazen öldürerek, bazen algı yaratarak iş çözüyor. Kılıktan kılığa girebilen, her işi olağanüstü bir soğukkanlılıkla çözebilen bireysel bir anarşist.