Futbolda şike kumpası davasında eski Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca, 1406 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Futbolda şike soruşturmasını ilk başlatan polis, Ahmet Kalender'e en az 588 yıl hapis cezası verildi. FETÖ'nün futbolda şike soruşturma sürecini başlattığı iddiasıyla yargılanan eski polis memuru Lokman Yanık, 161 yıl 8 ay hapse mahkum edildi. FETÖ'nün futbolda şike soruşturmasında dönemin İstanbul Organize Suçlar ile Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç, 1972 yıl 10 ay hapisle cezalandırıldı.

Bu haberin ardından Fenerbahçe resmi Twitter hesabından flaş bir paylaşım geldi. Sarı Lacivertli kulüp yaptığı paylaşımda, "Fenerbahçe söyledi son sözü! #HaklıydıkKazandık" ifadelerine yer verdi.







