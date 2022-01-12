Polonya ekibi Legia Varşova ile bu sezon 33 maçta 11 gol atan ve Azerbaycan Milli Takım forması giyen golcü Mahir Emreli'ye kısa süre önce takım otobüsündeyken takım taraftarları saldırmıştı. İsmi Başakşehir ve Galatasaray 'la anılan 24 yaşındaki futbolcunun hukuk danışmanlığını yapan Avukat Anıl Dinçer konuyla alakalı Fanatik'e konuştu. Dinçer, Azerbaycan'da ülke meselesi haline gelen Mahir Emreli olayının tüm detaylarını anlattı.

Legia Varşova Kulübü'nde son maçtan sonra sana ve diğer iki yabancı futbolcuya saldırı oldu, süreci anlatır mısın?

Legia Varşova'nın 14 Aralık'ta oynanan lig maçında müsabakayı kaybettikten sonra, Legia tarafından söylenene göre otobüs hareket halindeyken ve polis eskortları varken, emniyet güçlerinin açıklamasına göre ise sadece takım otobüsü seyir halindeyken bir takım taraftar otobüsü durduruyor. Kapıyı açtırdıktan sonra taraftarlar takım otobüsünün içine giriyor. Burada enteresan olan olay, otobüsün önünde ve ortasında yer alan kimseye bir şey yapmadan doğrudan 16. sırada bulunan benim de müvekkilim olan Azeri futbolcu Mahir Emreli'ye doğru hareket ediyorlar ve yumruk atmaya başlıyorlar. Marih dışında iki futbolcuya daha saldırı girişimi oluyor. Ama en ağırı Mahir Emreli'ye karşı gerçekleştiriliyor. Mahir'in söylediğine göre otobüsü basan kişiler maskeli ve saldırıdan sonra kaçıyorlar. Olaydan sonra Mahir Polonya'da hastaneye gidiyor. Kafasındaki şişlik ve travmaya ilişkin darp raporu alıyor. Ayrıca sahaya giderse bu olayları hatırlar ve bu durum tekrar tramvaya neden olur deniliyor.

Sence bu saldırı planlı ve organize miydi? Saldırı sonrası kulüp arkanda ne kadar durdu?

Bunun olduğu çok açık ancak delili yok. Legia'nın söylediğine göre polisin önünde taraftar otobüse saldırıyor. Özellikle arka koltuğa Mahir'in oturduğu yere gidilip saldırılıyor. Irkçılık ve yabancı düşmanlığı var. Mahir'in en rahatsız olduğu konu, polisin önünde bu olay nasıl oluyor, otobüs şoförü kapıyı nasıl açıyor, kendisine saldırılırken takım arkadaşları neden buna izin veriyor. Burada önemli olan bu olay stadyumda ya da antrenman sahasında gerçekleştiğinde nasıl büyük bir olay oluyorsa takım otobüsünde de takımın oyuncusunu koruması gerekiyordu. Kulüp Mahir'in arkasında durmadı. Özür dahi dilemediler. Kulüple görüşülmeye çalışıldı, biz bu sözleşmeyi tek taraflı fesih ederiz diye. Ben 4 ocakta işin içine girdim. Mahir iyi niyetli olarak bir şey yapmadı. Dedi ki "Ben bu olayı karşılıklı çözerim, kulübüm bana saygı duymasa bile ben kulübüme ve taraftara saygı duyuyorum. Bunu karşılıklı çözeriz ve karşılıklı fesih ederiz" dedi.

Şuan ki hukuki süreç nasıl işliyor, sözleşmeni tek taraflı feshetmeyi düşünüyor musun?

4 Ocak'tan itibaren hukuki işlemler başladı ancak kulüp dönüş yapmadı. Onlar buraya gelsin biz ona her türlü korumayı sağlarız diyorlar. Bizim de onlara söylediğimiz "Koruma verseniz bile koruyamazsınız" Mahir'e hala ölüm tehtitleri geliyor, Polonya'ya geldiğinde göreceksin şeklinde mesaj verilmeye çalışılıyor. Bu olay tüm sosyal medya hesaplarından yazılıyor. Bunlar da elimizde var.

Avrupa'da isteyen kulüpler var mı? Türkiye'den hiç ilgi oldu mu?

Süreç hukuki olarak işliyor. Bazı spekülasyonlar var. Ancak şöyle anlatayım. Mahir'e hep bir ilgi var zaten, iyi performansından dolayı. Mahir şuan Legia'nın oyuncusu, sözleşmesini fesih etmeden kimseyle görüşmek istemiyor. Mahir öncelikle bu olayı çözmek istiyor. Başakşehir ve Galatasaray takımlarının ismi geçiyor ama söz konusu değil. Ama Mahir'in tek isteği bu olayı çözmek istiyor. Transfer sonraki olay. Eğer sözleşme fesih edilecekse canından ve hayatından endişe etmesi. Polonya'da kardeşi ve annesiyle yaşıyor. Onların da başına birşeyler gelebilir endişesi var. Polonya'ya gitmeyi düşünmüyor. Bu olaylar çözülmeden takımın Dubai'deki kampına da katılmayacak.

Yakup Çınar - Fanatik Özel