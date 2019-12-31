Mahir Acar hayatını kaybetti

Karabükspor’da yaklaşık 3.5 milyon liralık SGK alacağından dolayı eski kulüp yöneticilerine ödeme emri göndermişti.

Karabükspor aşığı olarak bilinen Mahir Acar’ın cenazesi otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından 1 Ocak Çarşamba günü öğle namazını müteakip Çamlık camii’nde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

Öte yandan geçtiğimiz aylarda ise Karabükspor’da değişik görevlerde bulunan ve son olarak kulüp başkanlığı yapan Ziya Ünsal’da eline geçen ödeme emri sonrası girdiği stres sonucu yakalandığı hastalığın ilerlemesi sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

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