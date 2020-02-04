Magnezyum Eksiliğinin Belirtileri Neler? Eksikliğinde Görülen Hastalıklar

Magnezyum mineralinin yeterince alımı, kas ve kemiklerin sağlığı için önem teşkil etmektedir. Eksikliği ise, pek çok soruna yol açmaktadır.

Magnezyum Eksikliği Neden Oluşur?

Magnezyum eksikliği, yeterli oranda magnezyum içeren besinler tüketilmemesinden ileri gelir. Sindirim sistemi veya bağırsak sistemi gibi sistemlerde, magnezyum mineralinin emilimini engelleyen sorunlar da oluşabilir. Bu tür durumlarda da, magnezyum eksikliği görülür. Tüm bu sebeplerin yanı sıra, şu nedenlere de bağlı olarak; magnezyum eksikliği görülebilir:

- Kullanılmakta olan ilaçların yan etkileri

- Kafein içerikli içeceklerin aşırı tüketimi

- Aşırı stres faktörü

- Sigara, alkol veya uyuşturucu bağımlılığı

- Sürekli potasyum veya kalsiyum eksikliği görülmesi

- Yanlış beslenme alışkanlıkları

- Organik besinleri üretirken kullanılan kimyasal gübreler

- İşlenmiş gıdaların tüketimi

Magnezyum, zannedilenden çok daha fazla önemli bir mineraldir. Magnezyum eksikliğinin zamanla ciddileşen belirtileri olmaktadır. Vücudumuzda meydana gelecek birtakım aksaklıklar, çoğu zaman vitamin veya mineral eksikliklerine işaret eder. Örneğin, D ve B12 vitaminlerinin eksikliği çok fazla görüldüğü gibi; magnezyum eksikliğine de çok sık rastlanır. Magnezyum, çoğu besin grubunda bulunmaktadır.

Magnezyum Eksikliğinin Belirtileri

Hipomagnezemi olarak bilinen magnezyum eksikliği, çok sık olarak gözden kaçırılan bir sağlık sorunudur. Önemli bir mineral olan magnezyumun eksikliğinin belirtileri ise, değişkenlik göstermektedir. Magnezyum eksikliği belirtilerinin en dikkat çekici olanı, vücutta meydana gelen çeşitli kas seğirmeleridir. Bununla birlikte, daha birçok belirti gözlenebilir.

Magnezyum eksikliğinde görülen tüm belirtileri şu şekilde sıralayabiliriz:

- Kas seğirmeleri ve kas krampları

- Zihinsel bozukluklar ve depresyon

- Osteoporoz (kemik erimesi)

- Yorgunluk ve kaslarda zayıflık

- Yüksek tansiyon

- Düzensiz kalp atışı

- Halsizlik

- Kadınlarda adet döneminde görülen şiddetli sancılar

- Ansızın gelen ve giderek sıklaşan migren ağrılar

- Tahammülsüz olmaya ve sinirli olmaya yatkınlık

Magnezyum Eksikliğinde Görülen Hastalıklar

Magnezyum eksikliği, mutlaka tedavi edilmesi gereken bir durumdur. Tedavi edilmediğinde ise, birçok hastalığa davetiye çıkarabilmektedir. Magnezyum eksikliği durumlarında görülebilecek hastalıklar da; genel olarak şu şekilde:

- Psikolojik hastalıklar

- Kalp ve damar hastalıkları

- Metabolik ve de nutrisyonel hastalıklar

- Astım

- Alzheimer

- Parkinson hastalığı

- Multipl skleroz (MS hastalığı)

- Depresyon ve sürekli yorgunluk

- Osteoporoz (kemik erimesi)

Magnezyumun İşlevleri ve Faydaları

Tıpkı B12 veya D vitamini, yahut omega 3 eksiklikleri gibi; magnezyumun eksikliği de, önemli bir sorundur. Çünkü magnezyum, zannedildiği üzere; sadece kas fonksiyonlarında görev alan veya sinir iletiminde fonksiyon üstlenen bir mineral değildir. Bunlarla birlikte, daha birçok görevi yerine getirmektedir.

Dengeli ve düzenli beslenmek, magnezyumun yeterli alımı için önem arz eder. Eğer ki; yeterli, dengeli ve çeşitlilikle beslenen biriyseniz ve özel sağlık sorunlarınız yoksa kolay kolay magnezyum eksikliği yaşamazsınız. Nitekim, pek çok besin; bol miktarlarda magnezyum içermektedir. Ayrıca deniz suyu da, magnezyum açısından oldukça zengindir.

Magnezyum Hangi Besinlerde Bulunur?

Sıklıkla tükettiğimiz besinlerdeki magnezyum miktarı, günlük ihtiyacımızın neredeyse hepsini karşılayacak seviyededir. Magnezyum, şu besinlerde çok bulunur:

- Ceviz, badem, fındık, fıstık gibi kuruyemişler

- Mercimek, kuru fasulye, bezelye ve nohut

- Koyu yapraklı sebzeler (örneğin; pazı, marul, ıspanak vb.)

- Nane ve roka gibi kokulu bitkiler

- Pancar

- Hurma, kayısı, incir, avokado

- Çekirdek ve kabak çekirdeği

- Süt ürünleri (özellikle peynir)

- Tavuk eti ve balık

Ispanak, pazı vb. gibi yeşil yapraklı sebzelerden magnezyum kazanmak için; bu besinleri mümkün olduğunca çiğ tüketmeye yahut buharda pişirmeye çalışmalısınız. Ancak paketlenmiş, işlenmiş, rafine besinlerde magnezyum bulabilmek; oldukça zordur.

Günlük magnezyum ihtiyacı, genellikle kişiden kişiye değişiklik göstermektedir. Gün içerisinde ağır bir işte çalışan kişi ile büyüme çağındaki bir çocuğun ihtiyaç duyacağı magnezyum miktarları; farklı olmaktadır. Kısacası; günlük harcanan kalori, yaş veya kilo faktörleri; günlük magnezyum ihtiyaçları için, asıl belirleyici olan etkenlerdir.

Uzmanlarca belirlenmiş genel listeye göre; 14-18 yaş arasındaki kadınların, günlük 360 mg; erkeklerinse, 410 mg magnezyum almaları gereklidir. 19-30 yaş arasındaki kadınların, günlük 310 mg; erkeklerinse, 400 mg magnezyum almaları gerekir. 31 yaş ve üzeri kadınların, günlük 320 mg; erkeklerin de, 420 mg magnezyum almaları gerekmektedir.



