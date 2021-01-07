Olympiacos, dün oynanan Asteras Tripolis maçından 4-0'lık sonuçla galip ayrılırken takımın ikinci golünü atan Mady Camara, eski takım arkadaşı Omar Elabdellaoui'yi unutmadı. Attığı golü Camara, yılbaşı gecesi talihsiz bir kaza yaşayan ve hastanede tedavisi süren Galatasaraylı Omar Elabdellaoui'ye ithaf etti.

Tüm spor dünyasından önemli destek gören Omar Elabdellaoui için Olympiacos tarafında da durum aynı. Eski takımı Olympaicos'taki oyuncular Elabdellaoui'ye büyük destek olurlarken ilişkilerini de korumuş durumdalar. Gineli Mady Camara da yakın arkadaşı Elabdellaoui için attığı gol sonrası parmaklarıyla Olympiacos'taki forma numarası 14'ü gösterdi.