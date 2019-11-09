Şampiyonlar Ligi’nde kaybedilen 6-0’lık Real Madrid maçının ardından İspanya’dan ayrılmayan Galatasaray, iki günlük kamp çalışması sonrası Türkiye’ye döndü. Sarı-Kırmızılı kafile doğrudan Gaziantep’e geçti. Son hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray, kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Gaziantep deplasmanı sonrası milli maçlarda görevli olanlar kendi ülkelerinin kamplarına katılacak. Diğer futbolculara ise kafalarını toparlamaları için teknik direktör Fatih Terim’in ekstra izin vereceği öğrenildi.