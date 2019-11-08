Rotayı Süper Lig’e çeviren ve milli ara öncesi rahat bir nefes alabilmek için Gaziantep deplasmanında mutlak 3 puan hedefleyen Sarı-Kırmızılılar, İstanbul’a dönmedi. Real Madrid hezimeti sonrası İspanya’dan ayrılmayan Galatasaray kafilesi, daha önceden planlandığı üzere Madrid’de kampa girdi. Gaziantep maçı hazırlıklarına İspanya’da ara vermeden başlayan Sarı-Kırmızılılar, bugün öğleden sonra doğrudan Gaziantep’e geçerek, çalışmalara burada devam edecek.

Ekstra izin verilecek

Yarınki karşılaşmayla birlikte milli maçlar nedeniyle lige ara verilcek ve birçok oyuncu dinlenmeleri amacıyla ekstra izin yapacak. Davet alan milli futbolcular ise ülkelerinin kamplarına katılacak. Bu arada kulüp başkanı Mustafa Cengiz ve Madrid’e çıkarma yapan diğer yöneticiler ise dün Türkiye’ye döndü.