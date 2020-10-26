Madrid mutlu, Katalanlar kızgın

Tüm futbolseverlerin sonucunu merakla beklediği mücadelede Real Madrid, Nou Camp Stadı’nda ezeli rakibi Barcelona’yı 3-1 mağlup etmeyi başardı. El Clasico’dan zaferle ayrılan Real, böylece 2016’dan sonra La Liga’da Barça’nın sahasından galibiyetle ayrılmanın mutluluğunu yaşadı. Real’e yakın Marca, ‘Camp Nou'da mutluluk’ ve AS, ‘Madrid her zaman geri gelir’ derken, Katalanlar’a yakın Sport, hakem kararlarına vurgu yaparak, ‘Klasik bir soygun’, Mundo Deportivo da, Real kaptanı Ramos lehine VAR kararıyla verilen penaltı kararına göndermede bulunarak, ‘Koeman çıldırdı’ başlıklarını gazetelerinde manşetlere taşıdı.

‘VAR hep Barça aleyhine’

Barça’nın hocası Ronald Koeman, “VAR kararları nedense hep Barça’nın aleyhine” dedi. Real’de Zinedine Zidane ise “Takımım çok iyi bir oyun ortaya koydu. Böyle bir rakibi hem de sahasında yendiğimiz için çok mutluyum” açıklamasını yaptı.



