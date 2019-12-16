Madonna 35 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi

Popun divası Madonna (61) Miami’de kaldığı otelin balkonunda kendisinden 35 yaş küçük dansçısı Ahlamalik Williams ile sarılıp öpüşerek aşk yaşadıklarını doğruladı. Çiftin yanında Madonna’nın kızı Lourdes (23) ile sevgilisi de vardı. Lourdes’in sevgilisinin kendisinden büyük olması dikkat çekti.

Madonna’nın adı son 6 yıldır dansçıları ve kliplerinde oynayan modellerle anılıyor. 2013’te Fransız dansçı Brahim Zaibat (33) ile 2014’te Hollandalı Timor Steffens (32) ile aşk yaşamıştı. 2017’de model Aboubakar Soumahoro (28) ve 2018’de Fransız model Kevin Sampaio (31) ile birlikte olmuştu.

Kaynak: Posta.com.tr