Süper Lig 'in bitimine haftalar kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor 'un şampiyonluk kutlamalarına bir yenisi daha eklendi. Havada, karada ve denizde yapılan kutlamaların ardından bir de yerin metrelerce altındaki maden ocağında şampiyonluk sevinci yaşandı. Özel bir maden ocağında çalışan 15 maden işçisi "Bize her yer Trabzon" diyerek Demet Akalın'ın şarkısıyla dans etti. Yemek molasında Fenerbahçe taraftarı bir mesai arkadaşının "Size her yer Trabzon ancak yerin altında kutlamadınız" sözleri üzerine şampiyonluk kutlayan maden işçileri o anları da sosyal medya hesabında paylaştı.

Videonun kısa sürede büyük ilgi gördüğünü anlatan 38 yaşındaki maden işçisi Tolga Kuku, "17 senedir maden işiyle uğraşmaktayım. Zonguldak'ta doğma büyümeyiz. Trabzonspor'a aşırı bir tutkumuz ve sevdamız var. Küçük yaşlardan beri babamızı hep dinlerdik. Takımın efsanevi günlerini anlatırdı. Biz de imrenerek kıskanarak dinlerdik. Hiç şampiyonluk görmemiştik. Rabbim bize Uğurcan Çakır'ı göstermeyi nasip etti. Hem maddi hem manevi zorluklar çekerek geçen bir ay içerisinde üç kere Trabzon'a gittik. Sırf Trabzonspor'umuza destek olmak için gittik. Şampiyonlukta en ufak emeği geçen herkese yerin yüzlerce metre altından çok teşekkür ediyorum. Aslında Trabzonspor'un şampiyonluğundan çok şampiyonluk kutlamaları ses getirdi. Bu da bizim bir ayrıcalığımız oldu. Pandemiden sonra çok sıkıntılar çektik. Gülmeyi unuttuk, mutlu olmayı unuttuk. Karadeniz'e has bir akım başlatmış olduk, Aslan Kar kardeşim sayesinde. Biz de bu akıma yerin altında devam etmiş olduk. Bize her yer Trabzon derken bu slogan olarak kalmadı. Havada, karada, köprüde, denizde kutladık. Yerin altında kutlamak da bize nasip oldu. Yemek saatindeydik. Muhabbet esnasında 'Bize her yer Trabzon' diye gezerken Fenerbahçeli bir kardeşimiz 'Size her yer Trabzon ama yerin altını es geçtiniz' dedi. Orada da bir an bize doğaçlama olarak fikir oluştu. Bu kutlamaya katılan arkadaşlarımız varsa buyurun dedim. Biz de Demek Akalın'ın şarkısıyla kutladık. Ülke genelinde böyle patlama yapacağını tahmin edemezdik mutlu olduk. Dönüşler çok güzel oldu. Çok olumlu yorumlar geldi. Rakip taraftarlarımız olsun. Hep olumlu dönüş yaptılar. Motivasyonumuzu üst derecede tuttular. Gurur duyduk. Hepsine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

İHA