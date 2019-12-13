Madalyaları topladılar

Adem DURMAZ/KORKUTELİ, (DHA) - DÖŞEMEALTI ilçesinde düzenlenen Yıldızlar Ligi Okullar Arası Güreş İl Müsabakalarında Korkuteli Mesude- Erol Memioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Güreş eğitim merkezi güreşçileri takım halinde grup şampiyonu oldu.

Korkuteli güreş eğitim merkezinde kalan ve Mesude- Erol Memioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Döşemealtı ilçesinde yapılan Yıldızlar Ligi Okullar Arası Güreş İl Müsabakalarında büyük bir başarıya imza attı. Gençler A kategorisinde, 57 kiloda Yusuf Kündü ikinci, 61 kiloda Olcay Kızıl birinci, 61 kiloda Emre Çakır ikinci, 70 kiloda Yusuf Ünal birinci, 70 kiloda Mehmet Demirayak üçüncü, 74 kiloda Muammer Akman birinci, 79 kiloda Mustafa Can Erdem ikinci, 79 kiloda Özkan Küsken üçüncü, 86 kiloda Mustafa Alcan üçüncü oldu. Takım halinde il birincisi olan takımın 9 sporcu, grup müsabakalarında Antalya'yı temsil edecek.

Mesude- Erol Memioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi müdürü Mustafa Kutlu, Okul takımları güreş gençler A müsabakalarında 12 sporcu öğrenci ile katıldığımız turnuvayı 3 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalya olmak üzere toplam 9 madalyayla Antalya il birincisi olarak tamamladık. 10 Ocak'ta Uşak'da yapılacak bölge müsabakalarına gitmeye hak kazandık. Hedefimiz orada da başarımızı sürdürmek" dedi.

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