Ankara’da Taha Akgül Spor Salonu’ndaki Türkiye Ümitler Tekvando Şampiyonası’nın açılış törenine katılan Hatice Kübra İlgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Olimpiyatlar sporun zirvesi her sporcunun hayali orada olmak, ben de olimpiyatlara katılıp oradan madalya ile dönmeyi çok istiyordum ve orada finalde Türk bayrağı ile ringde tur atmak en büyük temennimdi ve her zaman bunun rüyasını görüyordum, bunu istiyordum. Maalesef repesaj maçına kaldım, bronz madalya ile turnuvayı tamamladım ama bu benim için büyük bir başarı tabii ki. Sonuç olarak ülkeme böyle bir madalya armağan ettim çok mutluyum gururluyum." diye konuştu.

Hatice Kübra, "Diliyorum ki 2024 Paris Olimpiyatları’nda ülkeme altın madalya getirebilirim. Başta bizi her zaman destekleyen, maçtan sonra hemen tebriklerini ileten Sayın Cumhurbaşkanımıza, Spor Bakanımıza, bize orada yanımızda olup destek verdiği için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda bronz madalya kazanan milli tekvandocu Hakan Reçber ise şu değerlendirmeyi yaptı:

"Tokyo Olimpiyatlarında ülkemize bronz madalya kazandırdık. Öncelikle ülkemize hayırlı uğurlu olsun, kariyerim için de çok güzel bir madalya. Elimizden geleni yaptık, bu madalyayı ülkemize kazandırdığım için çok mutluyum, gururluyum. Bu organizasyonda da benim adımı söylediler, Hatice ablayı çağırdılar müthiş gururlandık, mutlu olduk. Alttan gelen nesillere de asla vazgeçmeden devam etmelerini öneriyorum."

Şahin: "Her gidilen olimpiyatta Allah’ın izniyle Türk tekvandosu madalya almayı başarmış"

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin de törende yaptığı konuşmada, mutlu, gururlu ve moralli olduklarını belirterek, "Sizlerin içinizden çıkan, sizleri temsil eden ve Türk tekvandosunu temsil eden Türk Milli Takımı olimpiyatlarda 2 bronz madalya alarak tarihte yerini korumaya devam etmiştir." dedi.

Her başarının altında bir çabanın ve arkasında bir planın yattığını aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Hiçbir şey tesadüf olmaz. 2000 yılından bugüne olimpik olmuş tekvando branşında 8 madalyaya ulaşmış Türk milli takımı, 8 madalya. Her gidilen olimpiyatta Allah’ın izniyle Türk tekvandosu madalya almayı başarmış bir federasyondur. Bütün bunların altında yatan en büyük sebep; 81 vilayet ve 300 ilçede yapılan çalışmalar, Türkiye Tekvando Federasyonunun kararlı çabaları ve arka planda gelişen tekvandoda özellikle bölgelerdeki faaliyetlerimizde spor salonlarımızda görev yapan antrenör kardeşlerimizin çabasıyla ve kulüplerimizin desteğiyle bu başarılar alınmıştır, bu herkesin başarısıdır."

Tekvandonun Türk gençliğini iyi bir vatandaş olma modeline götüren bir eğitim sporu olduğunu vurgulayan Şahin, şöyle konuştu:

"Biz bir ve beraber olduğumuz sürece, kalplerimiz aynı çarptığı sürece Allah’ın izniyle ülkemizi sevindirmeye devam edeceğiz. Başarımızla övünüyoruz ama şunu bilin ki bununla yetinmiyoruz, bunun daha iyisini de yapabilirdik. Bunu da biliyoruz, fakat şartlar her zaman aynı olmayabilir. Geldiğimiz nokta çok iyi, geleceğimiz nokta da çok iyi. Bu çabada bu emekte bizlere her türlü destekleri veren her zaman motivasyonuyla bizleri destekleyen başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a çok büyük teşekkür ediyorum. Türk sporunun ve sporcusunun her zaman yanında. Olimpiyatlarda bizi yalnız bırakmayan Sayın Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na, teşkilat yetkililerimize ayrıca federasyonumuz yöneticilerine teşekkürü bir borç biliyorum."

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da törende yaptığı konuşmada, Keçiören’e yapılacak spor yatırımlarını anlatarak, bütün sporculara başarılar diledi.

Konuşmaların ardından federasyon başkanı Metin Şahin ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok tarafından Hatice Kübra İlgün ile Hakan Reçber’e birer plaket ve çiçek takdim edildi.