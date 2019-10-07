Madalya gururu

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da yapılan Dünya Gençler Yıldızlar, Minikler, Muay Thai Şampiyonası'nda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörü Yasin Urlu'nun sporcularından Dilara Karabağ, Zeliha Nur Kamaç, Eylül Sultan Taşgıran altın madalya, Ayşin Özkılıç gümüş, Vatan Şahan Elmas bronz madalya kazandı.

Dünya Gençler Yıldızlar, Minikler, Muay Thai Şampiyonası, 29 Eylül- 6 Ekim arasında Antalya Kundu'daki bir otelde yapıldı. Türkiye'de ikinci, Antalya'da ise ilk defa düzenlenen dünya şampiyonasına, 65 ülkeden 900 civarında sporcu katıldı. Türk milli takımı da şampiyonada 116 sporcuyla mücadele etti. Antalya'dan Geçlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörü, milli takım antrenörlerinden Yasin Urlu, şampiyonada 5 sporcuyla madalya kazanmanın gururunu yaşadı.

3 ALTIN, 1 GÜMÜŞ, 1 BRONZ

Şampiyonada 75 kilo üst genç kategorisinde Dilara Karabağ, yıldız bayanlar 63,5 kiloda Zeliha Nur Kamaç, 54 kilo yıldız bayanlarda da Eylül Sultan Taşgıran dünya şampiyonluğunu kazandı. Şampiyonada 48 kilo üst genç kategorisinde mücadele eden Ayşin Özkılıç gümüş, 2016'da dünya şampiyonluğu kazanan Vatan Şahan Elmas ise 81 kilo üst gençte bronz madalyanın sahibi oldu.

TÜRKİYE DÜNYA İKİNCİSİ

Milli takım antrenörü Yasin Urlu, "65 ülkenin yer aldığı şampiyonada Türkiye'nin dünya ikincisi olması büyük başarı. Şampiyonaya en fazla sporcu gönderen antrenör olarak, bu başarıda sporcularımla yer almanın gururunu yaşıyorum. En fazla madalya kazanan antrenör unvanının sahibi oldum. Sporcularımın bundan sonraki kariyerinde de başarılı olması için elimizden geleni yapacağız. Her şampiyonada Türk milli takımı ve sporcularının başarısını hedefliyoruz" diye konuştu.

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