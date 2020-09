Madalya avcısı Milli Atlet Romanya’da şampiyonluk için koşacak

Kurallara uyulmasının ve çalışmanın bırakılmamasının başarıyı getirdiğini söyleyen Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Murat Eskici, “Ülke olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Pandemi ile mücadele kapsamında, devletimiz ve milletimiz el ele vermiş, maske, mesafe, temizlik kurallarına uyarak hayatın devam etmesi için herkes elinden geldiği kadar en iyi şekilde mücadele etmeye çalışıyor. Bu mücadele yapılırken, performans sporcularımızın aktif şekilde spor yapması ve özellikle atletizm branşında, faaliyetlerin en iyi şekilde yapılması, kurallara uyulması sporcularımızın da bu süreçte bile çalışmalarına devam etmesi tabi ki başarıyı kendiliğinden getiriyor. Gençler sağ olsunlar geçen hafta balkan şampiyonasında mücadele ettiler, ter döktüler, hem ülkemizi, hem şehrimizi, hem de burada bizleri antrenörleri ve ekibimizi temsil ettiler. Başarılarından dolayı kutluyorum. Önümüz de Romanya da yapılacak olan müsabakalar var orada ki müsabakalar da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inancımız tam olup, ben emeği geçen tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Antrenörümüzden, il temsilcimizden, sporcumuzdan hepsinden minnet duyuyorum. Kendilerine başarılar diliyorum” dedi.

Atletizm İl Temsilcisi ve Antrenörü Kemal Koyuncu ise, gelecekte de başarılı sporcuların olması için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, “Bu hafta sonu yapılacak olan büyükler balkan şampiyonasına hazırlanıyoruz. Romanya’nın Cluj kentinde yapılacak olan şampiyonaya Ömer Amaçtan ve Turgay Bayram ile birlikte katılım sağlayacağız. Şuan ki hazırlık amacımız balkan şampiyonası, tabi ki bunun en önemlisi de önümüzdeki yıl yapılacak olan olimpiyat oyunları ve yaş kategorisinde U23 Avrupa şampiyonası. Bu iki yarışmanın hazırlığını şimdiden yapmaya başladık. Atletizm, dünya da popüler bir branş Türkiye’de son yıllarda tamamen tanınmaya başlandı. Bu anlamda atletizm olimpiyatlarında olmazsa olmazı yani olimpiyatların yapılış amacı atletizmdir. Tüm gençlerimizi atletizme davet ediyorum. İnşallah bizler gibi geçmişte sporcu olarak yapmış olduğumuz bu bayrağı şu an ki gençlere aktarıyoruz. Gelecekte çok başarılı sporcular çıkması için elimizden gelenin fazlasını yapacağız” ifadelerini kullandı.

18 yaşındaki Milli Atlet Ömer Amaçtan da, Milli takım sporcusuyum, 18 yaşındayım. 2015’den beri milli takım yarışlarında yarışıyorum. 2015’den 2020’ye kadar uluslararası bazda bir çok derece elde ettim. Önemli derecelerimden sayarsak EYOF Avrupa Şampiyonluğum, Avrupa Yıldızlar 2., Avrupa gençler 3. ve Yıldızlar olimpiyat 6. gibi güzel derecelerim var. Geçen hafta bir balkan yarışımız vardı orada 2. oldum. Güzel bir başarı elde ettik. Şu an ise haftaya Romanya da Balkan Büyükler şampiyonası var. Bu şampiyona da 5000 metre de yarışacağız, ülkemizi temsil edeceğiz. Bu yarıştaki amacım, madalya ile dönmek ve iyi bir derece yaparak sezonu kapatmak istiyoruz. Atletizm, büyük ve popüler bir spor her yaşta, her zeminde yapılabilecek bir spor ve biz sporcular olarak çok istiyoruz buna ilgi duymasını ve yapmasını istiyoruz” dedi.

İHA