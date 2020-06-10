Corona virüs salgını nedeniyle futbola ara verilenAvrupa'nın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de, bu hafta sonu ile birlikte futbola yeniden dönüş hazırlığı var.

beIN SPORTS'un haberine göre oynanacak karşılaşmalar öncesinde vefat eden sağlık çalışanları ve eski milli futbolcu, antrenör Talat Özkarslı için saygı duruşu yapılacak.

Türkiye'nin corona virüs salgını ile verdiği mücadelenin kahramanları sağlık çalışanları, futbolun da yeniden başlama imkanını bulduğu ortamda unutulmayacaklar.

A Milli Takımımızın eski futbolcusu, Göztepe, Galatasaray ve Gaziantepspor kulüplerinde forma giyen Talat Özkarslı da vefatı nedeniyle maçlarda saygı duruşu ile tekrar anılacak.

Futbola hasret kaldığımız bu günlerde hem hasretimizi giderirken hem de önemli değerlerimize göstereceğimiz saygıya yönelik bu uygulama, kamuoyu tarafından da takdirle karşılandı.







