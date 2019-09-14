Maçın en iyi oyuncusuna silah hediyesi!

Rusya’da gündeme damgasını vuran bir olay yaşandı. Hikayenin yaşandığı yer ise bir buz hokeyi salonuydu.

Ülkenin önemli takımlarından Izhstal Izhevsk’in kalecisi Saveli Kononov, Chelmet’i 3-2 yendikleri karşılaşmada harika bir performans ortaya koydu. Mücadele boyunca kalesine gelen 38 şutun 36’sını kurtaran Kononov, bu sayede maçın en iyi oyuncusu olmayı başardı.

Soyunma odasında kazanan takım, galibiyeti kutlarken, bu arada Izhevsk’nin yönetici olduğu tahmin edilen bir kişi elinde Ruslar’ın ünlü bir silah şirketinin ürettiği AK-47 adlı otomatik silahla içeri girdi ve bunu takım kaptanına verdi. Takım kaptanı da karşılaşmada ortaya koyduğu oyunla maçın kazanılmasında başrolü oynayan Kononov’a silahı hediye etti.

‘Kötü oynarsak bizi vuracaklar’

Maçın en iyi oyuncusu olarak temsili bir kupa yerine uzun namlulu bir silah alan kaleci, şaşkınlığını gizleyemedi. Bu sırada oyunculardan birinin, “Kötü oynarsak bizi vuracaklar” şeklinde espri yaptığı duyuldu.

Normalde buz hokeyi takımlarında ilginç hediyeler her zaman veriliyor. Daha önce bazı takımlarda oyunculara berber pelerini, ilginç şapkalar ve ‘Abraham Lincoln’ kostümü gibi hediyeler verildiği biliniyor.