Turkish Airlines EuroLeague'in 10. maç döneminde İsrail temsilcisi Maccabi FOX Tel Aviv, sahasında Alman ekibi Bayern Münih'i konuk etti.
Maça etkili başlayan Maccabi, ilk çeyreği 27-17 önde tamamlarken ilk yarıyı da 47-29 üstün kapattı.
Üçüncü çeyrekte üstün taraf Bayern olsa da son çeyreğe 67-55'lik skorla girildi.
Son çeyrekte farkı tekrardan açan Maccabi, karşılaşmadan 95-71 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Maccabi Tel Aviv, 10. maçında 2. galibiyetini alırken 7 maçlık mağlubiyet serisini de yeni koçu Sfairopoulos yönetiminde sonlandırdı.
Bayern ise 10. maçında 6. yenilgisini aldı.
Maccabi'de Michael Roll 14 sayıyla takımının en skorer ismi olurken Alex Tyus 13, Tarik Black 12 sayı üretti.
Bayern Münih'te Derrick Williams 15 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Vladimir Lucic 11, Petteri Koponen 10 sayıyla oynadı.