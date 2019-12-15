Maccabi Tel Aviv'den Sfairopoulos'a yeni sözleşme

Turkish Airlines EuroLeague'de mücadele eden Maccabi FOX Tel Aviv'de başantrenör Ioannis Sfairopoulos'un sözleşmesi uzatıldı. 

15 Aralık 2019, Pazar 22:11
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Maccabi Tel Aviv'den Sfairopoulos'a yeni sözleşme

EuroLeague'de mücadele eden İsrail ekibi Maccabi FOX Tel Aviv'de koç Ioannis Sfairpoulos'un sözleşmesi uzatıldı. 

Kulüpten yapılan açıklamada, 52 yaşındaki Yunan çalıştırıcı Sfairopoulos ile 2023’e kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Sfairopoulos, 2014-2018 yıllarında ülkesinin Olympiacos ekibini çalıştırdıktan sonra Maccabi FOX’un başına geçmiş ve geçen sezon takımını İsrail liginde şampiyonluğa taşımıştı.

EuroLeague'de bu sezon 13 maçta 9 galibiyet elde eden Maccabi FOX Tel Aviv, 4. sırada yer alıyor.

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