EuroLeague'de mücadele eden İsrail ekibi Maccabi FOX Tel Aviv'de koç Ioannis Sfairpoulos'un sözleşmesi uzatıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 52 yaşındaki Yunan çalıştırıcı Sfairopoulos ile 2023’e kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Sfairopoulos, 2014-2018 yıllarında ülkesinin Olympiacos ekibini çalıştırdıktan sonra Maccabi FOX’un başına geçmiş ve geçen sezon takımını İsrail liginde şampiyonluğa taşımıştı.

EuroLeague'de bu sezon 13 maçta 9 galibiyet elde eden Maccabi FOX Tel Aviv, 4. sırada yer alıyor.