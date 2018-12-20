Turkish Airlines EuroLeague'in 13. maç döneminde İsrail ekibi Maccabi FOX Tel Aviv, sahasında Rusya temsilcisi Khimki Moskova'yı konuk etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı çekişmeye sahne olurken ev sahibi Maccabi'nin 35-31'lik üstünlüğü vardı.

Üçüncü çeyrekte 26-11'lik üstünlüğü yakalayan Maccabi, son çeyreğe 61-42 önde girmeyi başardı.

Son çeyrekte üstünlüğünü koruyan ev sahibi ekip, karşılaşmadan 79-63 galip ayrıldı.

Maccabi Tel Aviv, bu sonuçla 13. maçında 4. galibiyetini alırken son 4 maçta da 3 galibiyet elde etmeyi başardı.

Khimki Moskova ise 13. maçında 9. yenilgisini aldı.

Maccabi'de Kendrick Ray 17 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Scottie Wilbekin 14, Michael Roll 10 sayı üretti.

Khimki'de Jordan Mickey 15 sayı, 7 ribaunt ile en etkili isim olurken Vyaltsev ve Crocker 11'er sayıyla oynadılar.