Turkish Airlines EuroLeague'in 25. maç döneminde Play-Off adına büyük önem taşıyan mücadelede Alman ekibi Bayern Münih, İsrail temsilcisi Maccabi FOX Tel Aviv'i konuk etti.

Oldukça çekişmeli geçen maçın büyük bölümünde üstünlüğü elde tutan Maccabi Tel Aviv, zorlu deplasmanda Bayern Münih'i 77-70 mağlup etti.

Maccabi Tel Aviv, bu sonuçla 25. maçındaki 12. galibiyetini aldı ve Bayern Münih ile galibiyet sayısını eşitledi.

Maccabi'de Scottie Wilbekin 19 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Tarik Black 14, Michael Roll 11 sayıyla oynadı.

Bayern'de Derrick Williams 17 sayıyla takımının en skorer ismi olurken Danilo Barthel de 16 sayıyla maçı tamamladı.