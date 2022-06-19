Turkish Airlines EuroLeague ekiplerinden Maccabi Tel Aviv'de yeni koç belli oldu. Xavi Pascual ve Fenerbahçe Beko'dan ayrılan Aleksandar Djordjevic'in de isimlerinin geçtiği Maccabi Tel Aviv'de takımın efsanelerinden Oded Kattash göreve getirildi.

İlk etapta bir sezonluk sözleşme imzalanan Kattash, ligde şampiyon olursa veya EuroLeague'de ilk 8'e girmeyi başarırsa sözleşmesi otomatik olarak uzayacak.

Oyunculuk dönemiyle kulübün efsaneleri arasında yer alan Kattash, 2007-08 sezonunda da koç olarak Maccabi Tel Aviv'de görev almıştı. Son olarak 2021'de Panathinaikos'u çalıştıran İsrailli koç, Maccabi Tel Aviv'e geri döndü.