Turkish Airlines EuroLeague'in her zaman iddialı ekipleri arasında yer alan Maccabi Tel Aviv'de koç Ioanis Sfairopoulos ile yolların ayrıldığı açıklandı. Avi Even, takıma geçici olarak liderlik edecek.

Karar, Maccabi'nin İsrail Kupası Yarı Final maçında Hapoel Tel Aviv'e kaybederek kupadan elenmesinin ardından verildi. Kupadan elenen Maccabi Tel Aviv, bu sezon 11 galibiyet, 12 mağlubiyet ile EuroLeague'de de 12. sırada bulunuyordu.

2018'de Maccabi'nin başına geçen Yunan koç, takımıyla 3 sezon üst üste İsrail Ligi şampiyonluğu yaşarken bir de İsrail Kupası zaferi tatmıştı.