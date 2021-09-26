Turkish Airlines EuroLeague'de yeni sezon heyecanı başlayacakken Maccabi Tel Aviv, sakatlık şoku yaşadı. Takımın en önemli isimlerinden Ante Zizic'in sakatlığı nedeniyle bir aydan fazla süreyi kaçıracağı belirtildi.

Maccabi Tel Aviv'in yaptığı resmi açıklamada hamstring bölgesindeki yırtık nedeniyle Ante Zizic'in bir ay veya biraz daha fazla süre forma giyemeyeceği belirtildi.

Maccabi Tel Aviv'in Maccabi Rishon LeZion maçında sakatlanan Ante Zizic, yaşadığı problem nedeniyle EuroLeague açılışını kaçıracak.