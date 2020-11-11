Maccabi Tel Aviv - Zalgiris Kaunas maç sonucu: 85-57

Turkish Airlines EuroLeague'in 8. maç döneminde İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv, Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas'ı konuk etti. Maccabi Tel Aviv, sezona çok iyi başlayan rakibine karşı 85-57'lik skorla kazanarak kötü gidişata 'dur' dedi. Maccabi Tel Aviv, 8. maçındaki 3. galibiyetini alırken Zalgiris Kaunas ise 8. maçında 3. kez mağlup oldu.

Maccabi'de Tyler Dorsey 16 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Chris Jones 15, Dragan Bender 11 sayı üretti.

Zalgiris'te Thomas Walkup, 12 sayıyla takımının en skorer ismi olurken Marius Grigonis ve Joffrey Lauvergne de 11'er sayıyla oynadılar.