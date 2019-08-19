Turkish Airlines EuroLeague'in güçlü ekiplerinden İsrail temsilcisi Maccabi FOX Tel Aviv, Tyler Dorsey'i kadrosuna kattı.
Geride bıraktığımız iki sezonda NBA'de Atlanta Hawks ve Memphis Grizzlies formaları giyen Dorsey, geçtiğimiz sezonun son bölümünde giydiği Grizzlies formasıyla 21 maçta 9.8 sayı, 3.3 ribaunt, 1.9 asist ortalamalarıyla dikkat çekmişti.
Yunan oyuncu, kariyerinde ilk kez EuroLeague'de mücadele etmeye hazırlanırken Maccabi FOX Tel Aviv'in Yunan başantrenörü Sfairopoulos da kendileri için çok önemli bir oyuncuyu kadrolarına kattıklarını belirtti.
Maccabi Tel Aviv, ilk Avrupa deneyimini yaşayacak bir başka NBA patentli oyuncu Quincy Acy'i de yaz döneminde kadrosuna katmıştı.