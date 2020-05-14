Maccabi Tel Aviv, Tibor Pleiss'ın peşinde

Turkish Airlines EuroLeague'de temsilcilerimizden Anadolu Efes ile başarılı bir sezon geçiren Tibor Pleiss, önümüzdeki sezon için Maccabi Tel Aviv'in öncelikli transfer hedefleri arasında yer alıyor.

14 Mayıs 2020, Perşembe 12:53 Son Güncelleme:
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Maccabi Tel Aviv, Tibor Pleiss'ın peşinde

Turkish Airlines EuroLeague'de Bryant Dunston'ın sakatlık sürecinde gösterdiği performansla temsilcilerimizden Anadolu Efes'in başarısında büyük pay sahibi olan Tibor Pleiss için İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'in devreye girdiği belirtildi. 

Yunan sitesi SDNA'nın İspanyol basınına dayandırdığı habere göre Maccabi Tel Aviv, önümüzdeki sezon için Alman uzunu kadrosuna katmak istiyor. 

Daha önce ülkemizde Galatasaray forması da giyen Pleiss, bu sezon EuroLeague'de 9.5 sayı ve 4.3 ribaunt ortalamalarıyla mücadele etti. 

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