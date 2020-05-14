Turkish Airlines EuroLeague'de Bryant Dunston'ın sakatlık sürecinde gösterdiği performansla temsilcilerimizden Anadolu Efes'in başarısında büyük pay sahibi olan Tibor Pleiss için İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'in devreye girdiği belirtildi.

Yunan sitesi SDNA'nın İspanyol basınına dayandırdığı habere göre Maccabi Tel Aviv, önümüzdeki sezon için Alman uzunu kadrosuna katmak istiyor.

Daha önce ülkemizde Galatasaray forması da giyen Pleiss, bu sezon EuroLeague'de 9.5 sayı ve 4.3 ribaunt ortalamalarıyla mücadele etti.