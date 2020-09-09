Çekya ekiplerinden Sparta Prag'tan ayrılan ve Galatasaray 'a dönmesi gündeme gelen Semih Kaya'ya sürpriz bir talip çıktı. İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'in tecrübeli oyuncuyu kadrosuna katmak istediği aktarıldı.

İsrail basınından ONE, Maccabi Tel Aviv'in Türk stoperi kadrosuna katmak istediğini belirtirken 29 yaşındaki oyuncunun Sparta Prag'a satılmadan önce Türk futbolunun en iyi savunmacılarından biri olduğunu aktardı.

Uzun yıllar Galatasaray forması giyen Semih Kaya, 2017'nin yaz transfer döneminde 2 milyon Euro karşılığında Sparta Prag'a transfer olmuş ve 2018-19 sezonunun ikinci yarısında yine kiralık olarak Galatasaray forması giydikten sonra bu sezonun sona ermesiyle birlikte Sparta Prag ile olan sözleşmesinin sonuna gelerek takımdan ayrılmıştı.