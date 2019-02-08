Turkish Airlines EuroLeague'in 22. maç döneminde İsrail ekibi Maccabi FOX Tel Aviv, Yunanistan temsilcisi Olympiacos'u konuk etti.

Savunmaların etkili olduğu ilk yarıda 26-29'luk Olympiacos üstünlüğü vardı.

Üçüncü çeyrekte 19-13 üstünlüğü yakalayan ev sahibi ekip, son çeyreğe 45-42 üstün girmeyi başardı.

Son çeyrekte de çekişme sürerken Olympiacos, 14 saniye kala Vassilis Spanoulis'in üçlüğüyle 63-64'lük üstünlüğü yakaladı. Fakat 4 saniye kala bulduğu basketle son sözü Scottie Wilbekin söyledi ve ev sahibi ekip karşılaşmadan 65-64'lük skorla galip ayrıldı.

Maccabi Tel Aviv, son 6 maçında 5. galibiyetini alırken toplamda da 22. maçındaki 10. galibiyetini elde etti.

Olympiacos ise üst üste 3. olmak üzere 22. maçındaki 10. mağlubiyetini aldı.

Maccabi Tel Aviv'de Tarik Black 19 sayı, 7 ribaunt ile öne çıkarken maçı kazandıran basketin sahibi Scottie Wilbekin de 17 sayıyla oynadı.

Olympiacos'ta Nigel Williams-Goss ve Vassilis Spanoulis 16'şar sayıyla takımlarının en skorer isimleri oldular.