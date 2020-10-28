Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, 6. maç döneminde Maccabi Tel Aviv'e konuk olacak. 29 Ekim Perşembe günü (yarın) TSİ 22.05’te Menora Mivtachim Arena’da oynanacak mücadele beIN Sports 3 tarafından canlı yayınlanacak. Müsabakayı Ilija Belosevic (Sırbistan), Carmelo Paternico (İtalya), Mehdi Difallah (Fransa) hakem üçlüsü yönetecek.

Fenerbahçe Beko’da son durum:

Turkish Airlines EuroLeague’de 22 Ekim Perşembe günü Panathinaikos’a konuk olan Fenerbahçe, rakibine 82-68 mağlup oldu. Sarı-Lacivertliler'de Lorenzo Brown’un 17, Ahmet Düverioğlu’nun ise 15 sayılık performansları galibiyet için yeterli olmadı. Fenerbahçe Beko, EuroLeague’de ilk 5 haftayı 2 galibiyetle bitirdi.

Fenerbahçe Beko, son resmi maçına Basketbol Süper Ligi’nde çıktı. 25 Ekim Pazar günü Aliağa Petkim Spor’u konuk eden Fenerbahçe, rakibini 93-70 yenerek beşte beş yaptı. Sarı-Lacivertliler'de Ahmet Düverioğlu 14, Edgaras Ulanovas 13, Lorenzo Brown ise 12 sayı buldu.

Fenerbahçe Beko'da bel bölgesinde sakatlığı bulunan Danilo Barthel bu mücadelede forma giyemeyecek.

Fenerbahçe Beko’nun maç önü notları:

Fenerbahçe Beko’da Nando De Colo, Lorenzo Brown, Edgaras Ulanovas ve Jan Vesely bu sezon oynanan tüm EuroLeague maçlarına ilk beşte başladı.

Nando De Colo, son altı EuroLeague maçının beşinde çift haneli sayılarda skor üretti. Nando, son yedi EuroLeague karşılaşmasında en az bir top çalmaya imza attı ve bu süreçte maç başına en az bir üçlük buldu. Nando, EuroLeague’de faul çizgisini son 28 ziyaretinde hata yapmadı.

Ali Muhammed, EuroLeague’de oynadığı son dokuz maçta en az bir 3 sayı isabeti kaydetti.

Nando De Colo, 18.6 verimlilik puanı ortalamasıyla EuroLeague’de bu sezon en yüksek verimlilik puanı ortalamasına ulaşan altıncı oyuncu.

Jan Vesely, maç başına 7.0 ribaund ortalamasıyla bu sezon EuroLeague’de en yüksek ortalamaya sahip altıncı isim.

Jan Vesely, EuroLeague tarihinin en çok hücum ribaundu alan beşinci oyuncusu (441). Vesely, EuroLeague kariyerinde 897 iki sayılık atış isabeti buldu ve bu alanda da en değerli yedinci oyuncu. Vesely, blok istatistiğinde 150 toplam değer, ribaund istatistiğinde ise 1116 toplam değer ile her iki kategoride de 12. sırada yer alıyor. Vesely’nin serbest atışlarda 500 isabet barajını aşmasına altı isabet kalmış durumda. Jan, toplam 2366 sayıyla EuroLeague tarihinin en skorer yirminci oyuncusu.

Nando De Colo, EuroLeague tarihinde en yüksek yüzdeyle (%94.2) faul atan oyuncu. De Colo’nun EuroLeague kariyerinde toplam 3145 sayısı var ve organizasyon tarihinin en skorer dördüncü ismi. Nando, 791 faul isabetiyle EuroLeague tarihinde dördüncü ve verimlilik puanı toplamında da 3513 ile yedinci sırada.

Ahmet Düverioğlu’nun EuroLeague kariyerinde iki sayılık atışlarda %66.7 isabet oranı var ve başarılı oyuncumuz bu alanda lig tarihinin en iyi beşinci ismi.

Danilo Barthel’in asistlerde 100 barajını aşmasına iki asist kalmış durumda.



