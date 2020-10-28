Maccabi Tel-Aviv kafilesi Sivas’a geldi

Sivasspor 'un rakibi Maccabi Tel-Aviv'de futbolcular, teknik heyet ve yönetimden oluşan kafileyi taşıyan özel uçak, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı’na indi. Kafile daha sonra otobüsle konaklayacağı otele geçti.Maccabi Tel-Aviv takımı bugün saat 18.15’te Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak kamp yaptığı otelde maç saatini beklemeye başlayacak.

Demir Grup Sivasspor ile Maccabi Tel-Aviv, 29 Ekim Perşembe günü 20.55’te Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda karşılaşacak.

SİVAS (AA)