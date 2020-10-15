Maccabi Tel Aviv - Bayern Münih maç sonucu: 82-85

Turkish Airlines EuroLeague'in üçüncü maç döneminde İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv, Alman ekibi Bayern Münih'i konuk etti. Bayern Münih, deplasmanda oynadığı karşılaşmayı 85-82 mağlup ederek flaş bir galibiyete imza attı. Bayern Münih, 3. maçındaki 2. galibiyetini elde ederken Maccabi Tel Aviv ise 3. maçındaki 2. yenilgisini aldı.

Bayern Münih'in en etkili ismi 26 sayıyla oynayan Vladimir Lucic olurken Paul Zipser 16, Jalen Reynolds 14 sayı üretti.

Maccabi Tel Aviv'deki milli oyuncumuz Scottie Wilbekin 27 sayı, 7 asist ile yıldızlaşırken Ante Zizic de 19 sayı, 6 ribaunt ile maçı tamamladı.