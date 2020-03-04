Euroleague'in zirvesinde yer alan ve 11 maçtır kazanan Anadolu Efes, son 4 maçında firesi olmayan Maccabi Tel Aviv'e konuk olurken siz de Canlı Bahis heyecanını yüksek oranları ve birçok yeni bahis türüyle Misli.com’da yaşayacaksınız. Üstelik ilk 100 TL'lik iddaa oyununuza 10 TL hediye!

ALBA Berlin deplasmanına Shane Larkin olmadan çıkan Anadolu Efes, Vasilije Micic'in skorer oyunu ve kenardan gelen Adrien Moerman'ın müthiş katkısıyla 13 sayılık nefis bir galibiyete imza atmıştı. Euroleague'deki galibiyet serisi 11 maça çıkan lacivert-beyazlı temsilcimiz, önemli isimlerini dinlendirip Süper Lig'de İTÜ Basket'i rahat geçti. Sakatlığı geçen Dunston ve Larkin'in de katılımıyla İsrail deplasmanında tüm takım Ergin Ataman'ın kontrolünde olacak.

Olympiakos'u son anlarda geçip Euroleague'deki son 4 maçını firesiz atlatan Maccabi Tel Aviv ise, CSKA Moskova ile play-off'ta yer kapma savaşı veriyor. Omri Casspi kesin olarak yok, Tarik Black'in de yetişmeyeceği söyleniyor. Omzu çıkan Nate Wolters ameliyat oldu, büyük ihtimalle de sezonu kapattı.

Bu zorlu mücadeleye siz de Misli.com üzerinden Canlı iddaa oynayabilir, Tek Maç imkanıyla bahis yaparak Euroleague heyecanına ortak olabilirsiniz...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İki takım arasındaki son 7 maçın 6'sını Anadolu Efes kazandı.

- İsrail'de oynanan son 3 maçı da lacivert-beyazlı temsilcimiz kazandı.

- Anadolu Efes'in deplasman maçlarında ortalama 161.4 sayı çıkarken, Maccabi Tel Aviv iç sahada ortalama 80.8 sayı ile oynuyor.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Euroleague maçını kuponlarına alan Misli.com üyeler "161.5 ÜST" tercihine güveniyor.

Üyelerin %36'sı İsrail'deki zorlu maçta taraf bahsinden kaçınmış ve ALT-ÜST tercihlerine yönelmiş.

Yine de %10'luk kesimin temsilcimize güvendiğini ve "MS2 - 1,60" oynadığını da belirtelim.

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Anadolu Efes'in liderliği garanti gibi. Üst üste 12 deplasman maçı kazandılar. Hem de sakat oyunculara rağmen. Son olarak Dunston da takıma katıldı. İki maçtır oynamayan Shane Larkin de kadroya dahil oldu. Efes düzeni oturttu ve gözü kapalı bir basketbol oynuyor.

Maccabi de, CSKA Moskova ile 4.'lük mücadelesi veriyor. Onlar için de önemli bir maç. Tel Aviv'de sadece 1 yenilgi aldılar. Uzun süredir oynamayan Casspi ve Dibartelomou yok. Tarick Black'in durumu maç saati belli olacak.

Yoğun atmosferde keyifli bir maç bizi bekliyor. Anadolu Efes galibiyete yakın ama ben yüksek skorlu bir maç olacağını ve 157.5 sayı barajının aşılacağını düşünüyorum.

Tercihim "157.5 ÜST" olacak.