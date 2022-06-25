Maccabi, Scottie Wilbekin ile yollarını ayırdı

Turkish Airlines EuroLeague ekiplerinden Maccabi, 2018'den bu yana takımda forma giyen Scottie Wilbekin ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada Wilbekin'e teşekkür edilirken, başarılı basketbolcu da sosyal medya hesabından İsrail temsilcisine veda etti.

Wilbekin, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bu son dört yıl, her zaman hatırlayacağım ve değer vereceğim bir zaman olacak. İsrail'de geçirdiğim süre boyunca bana büyük özen gösterdikleri ve fırsat için Maccabi'ye ve yönetime teşekkür etmek istiyorum. Kazandığımız şampiyonluklar ve yol boyunca kurduğum ilişkiler için minnettarım. Ayrıca tüm sevgi ve destek için taraftarlara çok teşekkür etmek istiyorum."

Adım adım Fenerbahçe 'ye

Son dönemde çıkan haberlere göre Türk vatandaşlığı bulunan Scottie Wilbekin'in gelecek sezon Turkish Airlines EuroLeague'de yeniden zirve mücadelesi vermek için güçlü bir kadro kurmanın planlarını yapan Fenerbahçe Beko'ya katılması bekleniyor.

Daha önce ülkemizde Darüşşafaka forması da giyen başarılı guard, Türk pasaportu almasının ardından Milli Takım 'da da oynamıştı. Geçtiğimiz sezon Maccabi ile EuroLeague'de 34 maça çıkan Wilbekin, 15.4 sayı, 4.1 asist ve 2.1 ribaund ortalamaları ile mücadele etmişti.



