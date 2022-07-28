Başakşehir, İstanbul'da 1-1 biten maçın rövanşında, İsrail'de UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turuna yükselmek için kozlarını Maccabi Netanya ile paylaşırken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç, Süper Oran ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz.

Geçtiğimiz yıla kıyasla as kalecisini değiştiren, defansif kurgusunda farklılığa giden Maccabi Netanya, İstanbul'dan 1-1'le ayrıldı ancak Plamen Galabov'u kaybetti. Alt liglerinden transfer ettikleri Gil Itzhak'ın erken golü sonrası sertlik seviyesini yukarı çekip mücadeleyi 5 sarı kart, 1 kırmızı kartla bitirdiler. Bulgar stoper çift sarı kartla oyundan atıldı, rövanşta forma giyemeyecek... Rövanşta deplasman golü kuralı geçerli değil, her türlü beraberlikte eşleşme uzatmaya gidecek. İsrail ekibinin TD Benyamin Lamm'ın cezalı Galabov yerine Raz Shlomo'nun yanında Matan Levy ile maça başlaması bekleniyor. İlk maçta kullanılmayan Igor Zlatanovic'i bu kez Itzhak'ın yanında görebiliriz... Eden Karzev'le Boris Enow'dan oluşan orta saha değişmeyecektir.

Yeni transfer Patryk Szysz ile tura tutunan Başakşehir'de ise, TD Emre Belözoğlu'nun savunma kurgusuna sadık kalması, hücumda bazı oynamalar yapması şaşırtmaz... Belözoğlu ilk maça Stefano Okaka ile başlamış, kanatlarda Deniz Türüç ve Serdar Gürler oynamıştı. Okaka değişmez ancak golü atan Szysz ile Mounir Chouiar ilk 11'de mücadeleye başlayabilir... Orta alanın güvencesi Berkay Özcan, Mahmut Tekdemir ve Lucas Biglia ile sağlanıyor; bu kurguda bir oynama olmayacaktır. Biglia'nın kontrollü futbolu, Mahmut'un savunmaya katacağı agresiflik Belözoğlu için çok önemli. Yeni transfer Ahmed Touba stoper ikilisine tam oturmadan, Leo Duarte ile yeni bir ikili oluşturmadan Youssouf Ndayishimiye'yi orta alanda değerlendirmesi sürpriz olur.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İç sahada son Avrupa maçına 10 sene önce çıkan Maccabi Netanya, o mücadeleyi 2-1 kaybetmişti. Evinde Galatasaray 'a karşı alınmış 4-1'lik bir yenilgi de bulunuyor.

- Başakşehir ise deplasmanda oynadığı son 5 Avrupa maçının tamamını kaybetti! Bu 5 maçta kalesinde 17 gol gördü.

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