Maccabi FOX Tel Aviv - Kızılyıldız maç sonucu: 84-69

Turkish Airlines EuroLeague'in üçüncü maç döneminde İsrail ekibi Maccabi FOX Tel Aviv, Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı konuk etti.

Karşılaşmanın ilk yarısını 39-30 önde tamamlayan ev sahibi ekip, son çeyreğe de 55-47 ile üstün girdi. Fakat son çeyrekte 20-12'lik üstünlük yakalayan Kızılyıldız, 67-67 ile maçı uzatma periyoduna taşıdı.

Uzatmada oldukça etkili bir performans sergileyen Maccabi Tel Aviv, 5 dakikalık periyodu 17-2 önde tamamlayarak karşılaşmadan 84-69'lık skorla galip ayrıldı.

Maccabi Tel Aviv, bu sonuçla ilk galibiyetini elde ederken Kızılyıldız ise 3. maçında 2. kez mağlup oldu.

Maccabi'de Scottie Wilbekin 16 sayıyla takımının en skorer ismi olurken Omri Casspi ve Nate Wolters da 15'er sayı ürettiler.

Kızılyıldız'da Stratos Perperoglou 18 sayıyla maçın en skoreri olurken Ognjen Dobric de 10 sayıyla oynadı.