Maccabi FOX Tel Aviv - Darüşşafaka Tekfen maç sonucu: 77-58

Turkish Airlines EuroLeague'in 24. maç döneminde temsilcilerimizden Darüşşafaka Tekfen, İsrail ekibi Maccabi FOX Tel Aviv ile karşı karşıyaq geldi.
Maccabi'nin baştan sona önde götürdüğü karşılaşmada temsilcimiz, 77-58'lik skorla mağlup oldu.
EuroLeague'de üst üste 7. iç saha maçından da galibiyetle ayrılan Maccabi Tel Aviv, toplamda ise 24. maçında 11. galibiyetini aldı.
Temsilcimiz Darüşşafaka Tekfen ise 24. maçında 21. kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
Ev sahibi ekipte Tarik Black 17 sayıyla en skorer isim olurken Michael Roll 12, Alex Tyus 10 sayıyla oynadı.
Temsilcimizde Jeremy Evans 17 sayıyla en skorer isim olurken Oğuz Savaş 10, Toney Douglas 9 sayı üretti.