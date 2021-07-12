Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, UEFA tarafından Macaristan Milli Takımı’na seyircisiz oynama ve 100 bin avro para cezası verilmesine tepki gösterdi. Szijjarto, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Budapeşte’de oynanan maçlarda stadyuma tam kapasite seyirci alınmasına rağmen, büyük ölçekte ayrımcı davranışın ya da tezahüratın yapılmadığını savundu.

UEFA’nın verdiği cezaların orantısız olduğunu öne süren Szijjarto, Macaristan’da oynanan müsabakada gösterilen bir pankarta 100 bin avro ceza verilirken, Danimarka kalecisinin gözüne lazer tutulmasına daha az ceza verildiğini kaydetti.

Szijjarto, "Tüm bunlardan sonra UEFA Disiplin Kurulunun ciddi bir organ olduğunu mu düşünüyoruz? Bu karar hakkında sükunetle ve rahatlıkla bahsetmek mümkün değil." ifadelerini kullandı.

UEFA tarafından Macaristan’a, Avrupa Şampiyonası’ndaki Portekiz, Fransa ve Almanya ile oynanan grup maçlarında taraftarlarının ırkçı hareketleri ile açtığı sportmenlik dışı pankartlar gerekçesiyle biri iki yıl ertelemeli toplam 3 maç seyircisiz oynama ve 100 bin avro para cezası verilmişti. (AA)