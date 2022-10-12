Macaristan’ın başarılı hocası Marco Rossi, Attila Szalai hakkında FANATİK’e şu yorumu yaptı: Açıkçası Attila’nın Fenerbahçe ’de kalmasına biraz şaşırdım. Büyük liglerden birine gideceğini düşünüyordum. Ancak sorun yok; zaten Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte oynuyor ve takımın önemli isimlerinden biri. Attila sürekli sahada, çünkü performans anlamında son derece istikrarlı. Jorge Jesus ise harika bir teknik adam. Onunla birlikte çok daha fazla gelişecektir. Jesus’la çalışmasından dolayı ayrıca çok mutluyum.

'Kriterleri değiştirdik'

Macaristan, nasıl bu seviyeye ulaştı?

“2019’daki son maçımızın ardından yaşanan pandemi sebebiyle her şey durduğunda biz de bu süreçte, nasıl daha farklı oynayabiliriz ve daha farklı bir konsept oluştururuz diye düşünmeye başladık. Oyuncu seçimlerinde kriterleri değiştirdik. Fiziksel anlamda güçlü, hızlı ve çalışmaya yatkın olanlara yöneldik. Çünkü bugünün futbolunda, sadece teknik oyuncuları seçemezdik. Takımda herkesin görevi var. Kazansak da kaybetsek de takım olduğumuzu, birlikte hareket ettiğimizi gösterdik. Uluslararası alanda bilinmeyen oyuncularımız, diğerleriyle aynı seviyede olabildiklerini gördüler. Böylece harika bir gelişim atmosferi oluştu. Herkes buraya gelirken ve ayrılırken mutlu. Ulaştığımız seviye için de oyuncularıma teşekkür ediyorum.”

Rossi, editörümüz Mehmet Çağrı Davran'a samimi açıklamalarda bulundu...

'Şans değildi, hak ettik'

Uluslar Ligi’ndeki performansınız için neler söylersiniz?

“Açıkçası kimse bizden bu performansı beklemiyordu. İngiltere, Almanya ve İtalya’nın olduğu A Ligi’ndeki grubumuzda ikinci olduk, liderliği kaçırdık. Şanslı değildik, puanları hak ederek aldık. Son maçta İtalya’ya 2-0 yenildik ama daha fazlasını hak ettik. O maçta kalecileri Donnarumma harikaydı. Şimdi ise bizden beklentiler daha da arttı. Bu baskıyla başa çıkabilmeli ve EURO 2024’e katılmalıyız.”

'Direkt ilk 11'de

Attila Szalai’nin, Fenerbahçe’de kalmasına şaşırdınız mı?

“Bu sürecin nasıl geliştiğini bilemem. Muhtemelen kulüple birlikte alınan bir karardır. Gazetelerde onun, İspanya, İngiltere ve Almanya gibi liglerden birine gideceği yazılıyordu. Açıkçası ben de bunlardan birine transfer olacağını düşünmüştüm. Benim için ayrılmaması biraz sürpriz olsa da bu sorun değil. Attila, büyük bir kulüpte direkt 11’de oynuyor. Takım için önemli bir oyuncu. Fenerbahçe zaten, Türk futbolunu domine eden bir takım.

'Sorun olmadıkça değişmez'

Attila, Haziran’dan beri 23 resmi maça çıktı. Neden sürekli oynuyor?

“Attila harika bir karaktere sahip, yerini doldurmanın kolay olmayacağı Adem Szalai’den sonra Macaristan’ın takım içindeki önemli liderlerinden biri olmasını bekliyorum. O sürekli sahada, çünkü istikrarlı bir şekilde hep aynı performansı verebiliyor. Ayrıca savunmanız sağlamsa, o bölgedeki oyuncuyu bir sorun çıkmadıkça değiştiremezsiniz. Attila, bu açıdan büyük bir güven veriyor.”

'Her oyuncu hata yapar'

Attila’nın pas konusunda problemleri olduğunu düşünüyor musunuz?

“Hâlâ bu konuda ortalama bir seviyede ama gelişim sağlıyor. Bunun üzerine çalışarak ve korkmadan devam etmesi lazım. Kesinlikle kısa ve uzun pas yeteneğine sahip. Sadece daha iyi zamanlama ve seçimler yapması gerek. Ayrıca bu kadar yoğun maç temposunda her oyuncu, bu tarz hatalar yapabilir.”

'Büyük bir kariyeri var'

Onun, Jorge Jesus ile çalışmasından memnun musunuz?

“Jorge Jesus çok tecrübeli ve harika bir teknik adam. Sonuçlara baktığınızda da büyük bir kariyere sahip. Son derece başarılı bir hoca. Attila’nın, onunla çalışmasından dolayı çok mutluyum. Jesus’la birlikte bundan önce çalıştığı teknik adamlarla gösterdiği gelişimin çok daha fazlasını gösterecektir.

'Solda daha rahat ama'

Jesus’un da savunmada 3’lü oynaması Attila için avantaj mı?

“Elbette bizim gibi üçlü savunma oynamaları çok önemli. Bu durum, Attila’nın üçlü sisteme çok daha iyi alışması adına faydalı. Biz, onu daha çok sol stoperde kullanıyoruz. Ortada Urban oluyor. Çünkü solda kendisini daha iyi hissediyor. Ancak elbette, duruma göre defansın ortasında da oynar.”

'İzlemeden kadroya alıyorum'

Fenerbahçe’yi bu sezon izlediniz mi?

“Ne yazık ki şu an için izleme fırsatım olmadı. Çünkü kadroyu açıklamadan önce Attila Szalai’nin sadece sakat olup olmadığına bakıyorum (Gülerek). İtiraf etmeliyim ki, onu çok fazla izlemiyor ve kulübündeki performansına da bakmıyorum. Bu vaktimi, diğer oyunculara ayırıyorum. Çünkü Attila’dan yana bir şüphemiz yok.”

'Türkiye-Galler kapışır'

Türkiye’nin, EURO 2024 grubu için yorumunuz nedir?

“Çok karışık bir grup. Hırvatistan, liderliğe yakın taraf. En azından günün sonunda kesin finallere katılırlar. Grupta ikincilik savaşı Türkiye ile Galler arasında geçer. Stefan Kuntz sonrası Türkiye’ye dışarıdan bakıldığında, oyuncular daha fazla sorumluluk alıyor. Eskiye göre daha iyiler ve birçoğu büyük liglerde oynuyor. Henüz tam takım olamadılar ama daha kompakt ve organize oldukları kesin.”

FANATİK ÖZEL / Mehmet Çağrı Davran