Macaristan - Sırbistan maç sonucu : 1 - 1

A Milli Takım UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya'yı 3-2 yenerek gruptaki ilk galibiyetini alıp ve puanını 6 yapmıştı. Macaristan ise sahasında Sırbistan ile berabere kaldı ve avantajını kullanamadı. Son maçlar öncesi Rusya ve Sırbistan 8'er puanda yer alırken A Milli Takım 6 puana sahip.

Sırbistan, 17. dakikada Radonjic'in golü ile 1-0 öne geçmişti, devre bitmeden Kalmar skoru eşitledi ve maç 1-1 bitti. Bu sonuçla Macaristan - Türkiye maçı adeta final gibi bir maça dönüştü





Macaristan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

18 Kasım Çarşamba günü Puşkaş Arena'da oynanacak mücadele 22:45'te başlayacak ve mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Türkiye puan durumu - Türkiye kaçıncı sırada?

Uluslar Ligi B Ligi Grup 3

1.Rusya - 8 puan

2. Macaristan - 8 puan

3. TÜRKİYE - 6 puan

4.Sırbistan - 3 puan