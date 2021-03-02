Macaristan Modern Pentatlon Salon Şampiyonası sona erdi. Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, milli sporcu İlke Özyüksel’in Laser Run’da 11.20.29’luk derecesiyle kendisine ait dünya rekorunu geliştirdiği ve gümüş madalya kazandığı şampiyonanın son gününde, erkekler finalinde Buğra Ünal yarıştı.

Milli sporcu, finalde 1448 puan toplayarak yarışı 19. sırada tamamladı.

Başkent Budapeşte’deki 20 ülkeden 74 erkek 57 kadın sporcunun katıldığı şampiyonada Türkiye’yi kadınlarda İlke Özyüksel, İpek Akşin, Sesim Alpuğan ve Yaren Nur Polat, erkeklerde ise Buğra Ünal, Arda Selçuk ve Canberk Hulusi Ekin temsil etti.

Şampiyonanın kadınlar finali, dün yapıldı. Toplam 36 kadın sporcunun yarıştığı kadınlar finalinde Türkiye’yi İlke Özyüksel ve Sesim Alpuğan temsil etti. Kadınlar kategorisi finalinde Macaristanlı sporcu Michelle Gulyas 1402 puanla altın madalya alırken; İlke Özyüksel, yüzme, eskrim, binicilik ve laser run yarışlarında 1400 puan toplayarak ikinci oldu. Milli sporcu, aynı zamanda Laser Run’da 11.20.29’luk derecesiyle kendisine ait dünya rekorunu geliştirdi.

Şampiyonada Fransız sporcu Marie Oteiza, kadınlar kategorisinde 1399 puanla üçüncü oldu. Sesim Alpuğan ise 1253 puan topladı ve şampiyonayı 31’inci sırada tamamladı. (AA)