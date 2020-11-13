Macaistan - İzlanda maç sonucu: 2 - 1

İzlanda, Euro 2020 elemelerinde A Milli Futbol Takımı ile aynı grupta yer almış ve üçüncü sırada kalıp finallere gidememişti. İzlanda, UEFA Uluslar Ligi fırsatını da kullanamadı. İzlanda, play-off A yolu üzerinden Romanya'yı eleyip çıktığı final maçında Macaristan'a karşı 88.dakikaya kadar 1-0 önde götürdüğü maçı 2-1 kaybetti ve büyük fırsatı tepti.

İzlanda tek maç üzerinden oynanan final maçında Macaristan karşısında 11.dakikada Gyfli Sigurdsson'un golüyle 1-0 öne geçmişti. UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Futbol Takımı ile yanı grupta yer alan Macaristan 88.dakikada Nego ve 90+2.dakikada Szoboszlai ile kazanmayı başardı.

20 yaşındaki Salzburglu yıldız Dominik Szoboszlai tıpkı Milli Takım karşısında kaydettiği gol gibi ceza sahası dışında attığı golle takımını finallere taşıdı. Macaristan böylece Euro 2020 finallerinde Almanya, Portekiz ve Fransa ile eşleşti