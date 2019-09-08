Maç sonucu: Bursaspor-Fenerbahçe: 2-1

Bursaspor ile Fenerbahçe, sosyal sorumluluk projesi kapsamında karşı karşıya geliyor. Bursa'nın ev sahipliğinde oynanan mücadelede en çok merak edilen isim Fenerbahçe'nin yeni transferi Luiz Gustavo. Mücadelenin başlama vuruşu iki genç taraftar tarafından yapıldı.

GOOOLL Dk: 3 Mücadeleye ev sahibi Bursaspor hızlı başladı. Fenerbahçe savunmasının büyük hatasında Bursaspor Burak Altırparmak ile 1-0 öne geçti.

Dk: 7 Fenerbahçe'de Garry Rodrigues çok uygun pozisyonda beraberlik fırsatını değerlendiremedi.

Dk: 31 Bursaspor'da savunmadan çıkan uzun topa Kubilay hareketlendi. Fenerbahçe kalecisi Harun, kalesini terk edip kafasıyla topu uzaklaştırdı.

GOOOL Dk:43 Bursaspor'un gelişen atağında Fenerbahçe savunması hazırlıksız yakalandı. Araya atılan topta Burak Kapacak şık ve düzgün bir vuruşla farkı ikiye çıkardı.

Dk: 45+1 Fenerbahçe atağında Max Kruse ceza alanında çok düzgün bir pasla Alper Potuk'u gördü. Alper uygun durumda yaptığı plasede üst direğe takıldı. Pozisyonun devamında Luiz Gustavo'nun vuruşunda top auta gitti.

İlk yarı sona erdi. Mücadelenin ilk 45 dakikası Bursaspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

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İkinci yarı başladı.

Dk: 63 Fenerbahçe Tolga Ciğerci ile gole yaklaştı. Tolga'nın sert şutunda top rakibe çarpıp kornere gitti.

Dk: 64 Fenerbahçe korner sonrası topu paslaşarak kullandı. Ceza alanına yapılan ortada Sadık topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak üstten auta gitti.

GOOOL Dk: 86 Fenerbahçe'nin gelişen atağında Rodrigues topu kapıp dripling yaptı. Ceza sahası içinde topu Mevlüt'e aktardı. Mevlüt Erdinç temiz bir vuruşla farkı bire indirdi:

Mücadele sona erdi. Karşılaşmayı Bursaspor 2-1'lik skorla üstün tamamladı.

Volkan Demirel, Fenerbahçe kariyerinde ilk kez yardımcı antrenör sıfatıyla kulübede yer aldı.

Bursaspor - Fenerbahçe maçı 11'leri

Bursaspor 11'i: Çağlar, Latovlevici, Shehu, Cüneyt, Rüştü, Aykut, Burak, Emirhan, Igor, Burak, Kubilay

Fenerbahçe 11'i: Harun Tekin, Murat Sağlam, Serdar Aziz , Jailson, Tolga Ciğerci, Luiz Gustavo, Tolgay Arslan, Alper, Garry Rodrigues, Max Kruse, Mevlüt Erdinç

Fenerbahçe - Bursa maçı neden oynanıyor?

Bu karşılaşma ülkemiz ve dünya çocuklarına farkındalık yaratmak adına oynanacak olup; Lösev, Türkiye Down Sendromlular Derneği, Otizm Vakfı, ENSEV Fiziksel Engelli Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı, Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı, Bursa Yetimder, Bursa Mutlu Yuva Mutlu Yaşam Derneği, Bursa Özel Eğitim, Bursa Çocuk Gelişimi ve Eğitimcileri Dernekleri’nden özel misafirler her iki takımın yedek kulübesinin arkasında oluşturulacak özel tribünlerde ağırlanacak.

Maç öncesi her iki camianın yöneticileri "Çocuk Farkındalığı" adına hediye ve plaket takdim edecek. Ayrıca maçın ilk dakikası tamamlanana kadar "Dünya Çocukları Farkındalığı" adına aralıksız alkışlanacak.